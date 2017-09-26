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Техноблог

С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8

Фото gadgets.ndtv.com. Владельцам iPhone 8 и 8 Plus советуют потерпеть и дождаться обновления приложения

Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus стартовали недавно, а пользователи уже обнаружили в них достаточно неприятную особенность. Проблема в том, что на новых флагманах Apple не работает популярное приложение Skype, пишет Phone Arena.

Как отмечается, многие владельцы iPhone 8 сообщили, что клиент Skype для iOS, который всегда работал быстро и корректно, внезапно стал аварийно завершать работу по непонятной причине. Повторный запуск приложения, как и перезагрузка девайса, не решает проблему.

В Microsoft в курсе, что программа работает со сбоями, и работают над устранением ошибки. В настоящее время, по сообщению компании, исправление проходит тестирование.

Владельцам iPhone 8 и 8 Plus советуют потерпеть и дождаться обновления Skype, в котором проблема должна исчезнуть.
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