Объединяют усилия. iPhone будет работать на процессорах Samsung

Южнокорейская корпорация Samsung начнет производить процессоры для iPhone. Об этом сообщило издание Android Authority со ссылкой на Apple.

В американской компании рассказали, что будут закупать процессоры для гаджетов на заводе Samsung в Остине, штат Техас. При этом партнер будет производить чипы в том числе для iPhone — главного продукта Apple.

Специалисты заметили, что Samsung никогда не производила процессоры для смартфонов Apple. Чипы для iPhone выпускает тайваньская компания TSMC, у которой тоже есть заводы в США. При этом Samsung производит процессоры Exynos, но только для своих устройств. Однако гигант из Южной Кореи вносит свой вклад в создание смартфонов Apple — Samsung поставляет для iPhone дисплеи, модули оперативной памяти и микросхемы.

«Безусловно, интересно наблюдать за тем, как два технологических гиганта объединяют усилия ради разработки важнейших компонентов iPhone», — отметили эксперты.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/339358/
