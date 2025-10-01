Лучшие смартфоны сентября назвали эксперты. Об этом сообщил портал 4PDA.

Открывает список линейка iPhone 17, в которую вошли базовая модель, iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max. Все модели получили OLED-дисплеи с частотой 120 герц, чипы Apple A19 и A19 Pro, от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель от 256 гигабайт до 2 терабайт в зависимости от вида. Новинки также могут похвастаться уникальной селфи-камерой с квадратным сенсором, поддержкой MagSafe, защищенным по стандарту IP68 корпусом и новым дизайном.

Следом идет «трикладушка» HUAWEI Mate XTs, оснащенная 10,2-дюймовым экраном, который складывается в двух местах, камерой с переменной диафрагмой, поддержкой стилуса, быстрой проводной и беспроводной зарядкой.

Свою новинку в сентябре также представила и Sony. Компактный смартфон Xperia 10 VII получил 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц, камеру на 50 мегапикселей, поддержку карт памяти до 2 терабайт, разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту по стандарту IP68.

В топ вошел и Tecno Pova Slim 5G, который может похвастаться ультратонким корпусом толщиной 5,95 миллиметра и весом 156 граммов, изогнутым экраном с частотой 144 герца, камерой на 50 мегапикселей, LED-подсветкой, стереодинамиками, защитой по стандарту IP64, бюджетным чипом MediaTek Dimensity 6400 и батареей емкостью 5 тысяч 160 миллиампер в час.

Кроме того, в списке указаны TCL NXTPAPER 60 Ultra, Vivo Y500, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Pro Max.