00:36
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Техноблог

Лучшие смартфоны сентября назвали эксперты

Лучшие смартфоны сентября назвали эксперты. Об этом сообщил портал 4PDA.

Открывает список линейка iPhone 17, в которую вошли базовая модель, iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max. Все модели получили OLED-дисплеи с частотой 120 герц, чипы Apple A19 и A19 Pro, от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель от 256 гигабайт до 2 терабайт в зависимости от вида. Новинки также могут похвастаться уникальной селфи-камерой с квадратным сенсором, поддержкой MagSafe, защищенным по стандарту IP68 корпусом и новым дизайном.

Следом идет «трикладушка» HUAWEI Mate XTs, оснащенная 10,2-дюймовым экраном, который складывается в двух местах, камерой с переменной диафрагмой, поддержкой стилуса, быстрой проводной и беспроводной зарядкой.

Свою новинку в сентябре также представила и Sony. Компактный смартфон Xperia 10 VII получил 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц, камеру на 50 мегапикселей, поддержку карт памяти до 2 терабайт, разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту по стандарту IP68.

В топ вошел и Tecno Pova Slim 5G, который может похвастаться ультратонким корпусом толщиной 5,95 миллиметра и весом 156 граммов, изогнутым экраном с частотой 144 герца, камерой на 50 мегапикселей, LED-подсветкой, стереодинамиками, защитой по стандарту IP64, бюджетным чипом MediaTek Dimensity 6400 и батареей емкостью 5 тысяч 160 миллиампер в час.

Кроме того, в списке указаны TCL NXTPAPER 60 Ultra, Vivo Y500, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Pro Max.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345481/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Представлены официальные фото Xiaomi 17 Pro c экраном на задней панели
В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra
Самостоятельно увеличивали память. В ЦУМе выявили махинации при продаже айфонов
Apple впервые будет производить все четыре модели iPhone 17 в Индии
Объединяют усилия. iPhone будет работать на процессорах Samsung
Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
Ультратонкие смартфоны Samsung станут еще тоньше
Первый в мире смартфон с вентилятором и влагозащитой представил Китай
В Китае выпустили Android-смартфон, который работает с Apple Watch и iPhone
Семья Трампа хочет продавать смартфоны с золотым корпусом под брендом T1 Phone
Популярные новости
В&nbsp;Китае провели испытания самого мощного в&nbsp;мире летающего ветрогенератора В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора
Впечатляет! В&nbsp;Китае открыли самый высокий мост в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; &laquo;Гранд-Каньон Хуацзян&raquo; Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Евросоюз хочет создать &laquo;стену дронов&raquo; для защиты своего воздушного пространства Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в&nbsp;Германии Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в Германии
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
2 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 октября, среда
23:40
Лучшие смартфоны сентября назвали эксперты
23:20
В России при авиаперевозках будет внедряться биометрия
22:48
Американских кинозвезд напугала Тилли Норвуд — актриса, созданная ИИ
22:26
Международный айтыш «Алтын комуз» прошел в Бишкеке
22:00
III Игры СНГ. Кыргызстанские таэквондисты завоевали три медали