Apple впервые будет производить все четыре модели iPhone 17 в Индии, сообщил Bloomberg.

Отмечается, что корпорация наращивает выпуск iPhone в Индии, стремясь снизить зависимость от Китая для устройств, предназначенных для американского рынка. Впервые все четыре модели iPhone 17, готовящиеся к запуску в следующем месяце, будут производиться в Индии.

Расширение производства охватывает пять заводов в Индии, включая недавно введенные в эксплуатацию объекты Tata Group в Тамилнаде и Foxconn неподалеку от аэропорта Бангалора. Ожидается, что предприятия под контролем Tata будут производить до половины индийского объема iPhone в течение следующих двух лет, что укрепит роль конгломерата как ключевого партнера Apple.

Наращивание производства в Индии уже дает ощутимые результаты. С апреля по июль из страны было отгружено iPhone на сумму $7,5 миллиарда, тогда как за весь предыдущий финансовый год эта сумма составляла $17 миллиардов. В прошлом месяце аналитическая компания Canalys сообщила, что Индия обогнала Китай, став ведущим производителем смартфонов, поставляемых в США.

Перенос производства происходит на фоне стремления Apple снизить риски, связанные с геополитической напряженностью и тарифной политикой, введенной администрацией Дональда Трампа.

Сообщается, что Китай препятствует передаче технологий Индии, а Foxconn отозвала сотни китайских инженеров с индийских предприятий. По информации источников, Apple заменила их инженерами из Тайваня и Японии, что привело к увеличению затрат.