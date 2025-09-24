00:43
Представлены официальные фото Xiaomi 17 Pro c экраном на задней панели

Компания Xiaomi представила официальные изображения своей новой серии смартфонов Xiaomi 17, пропустив поколение 16, чтобы соответствовать модельному ряду iPhone 17 от Apple, сообщило издание GizmoChina.

Все модели будут оснащены новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как ожидается, принесет значительные улучшения в производительности и возможностях ИИ. Официальные рендеры демонстрируют модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max в нескольких цветах, подчеркивая изменения в дизайне по всей линейке.

Стандартный Xiaomi 17 показан в белом и небесно-голубом цветах. В отличие от Pro-моделей, он не имеет дополнительного дисплея на задней панели. Вместо этого венцом тыльной стороны является слегка переработанный со времен Xiaomi 15 блок камер с более мягкой, закругленной формой. Отдельные модули камер теперь слегка выступают аналогично iPhone. Общий дизайн также получил более закругленные углы. Xiaomi заявляет, что телефон будет использовать 6,3-дюймовый плоский дисплей с ультратонкими рамками шириной 1,18 миллиметра и соотношением сторон 19,6 к 9. Весить новинка будет 191 грамм.

Модель 17 Pro показана в цвете «холодный дымчатый фиолетовый» (Cold Smoke Purple), а 17 Pro Max — в «лесном зеленом» (Forest Green). Обе Pro-модели оснащены полностью плоскими дисплеями, что является отходом от прошлогоднего дизайна с небольшим изгибом. Их углы также обновили, чтобы соответствовать базовой модели.

На задней панели Pro и Pro Max дополнительный «волшебный задний экран» (Magic Back Screen) интегрирован в блок камер. Два из объективов слегка выступают, в то время как третий расположен вровень с задней панелью. Xiaomi сообщает, что этот дополнительный дисплей может использоваться для уведомлений, предварительного просмотра селфи, отображения часов и многого другого.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344655/
