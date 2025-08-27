10:49
Происшествия

Самостоятельно увеличивали память. В ЦУМе выявили махинации при продаже айфонов

Фото ГКНБ КР

В Бишкеке работники торговых точек «Мостовой» подделывали микросхемы для увеличения памяти в телефонах марки iPhone. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Было установлено, что работники торговых точек «Мостовой», функционирующих в здании ЦУМа «Айчурек», с привлечением мастеров по ремонту телефонов вскрывали новые аппараты с памятью 256 GB и кустарным методом увеличивали объемы памяти мобильных устройств до 1 ТВ путем замены соответствующих микросхем.

После коробки заклеивались заводскими отрывными стикерами, изготовленными в типографиях города. 

По данным ГКНБ, переделанные телефоны продавали в торговых точках сети «Мостовой» и в других магазинах, расположенных в торговых центрах ЦУМ «Айчурек», ГУМ по завышенным ценам.

ГКНБ КР просит граждан, кто приобрел мобильные телефоны марки iPhone в торговых точках «Мостовой», проверить их через сайт iUnlocker на факт соответствия заявленным заводским параметрам.

В случае обнаружения несоответствий или отсутствия возможности самостоятельной проверки обращайтесь по телефону 0995300871.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341130/
