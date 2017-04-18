В Google Play обнаружили программы, кравшие пароли от платежных сервисов

Специалисты ESET обнаружили на Google Play новые опасные приложения. Программы специализируются на краже данных аккаунтов PayPal и Paxful и действуют при помощи социальной инженерии. Об этом сообщается на сайте антивирусной компании.

Как отмечается, первое вредоносное приложение — Boost Views — продвигалось в Google Play как инструмент для заработка на YouTube. После запуска пользователю предлагали выбрать одну из двух функций: смотреть видео с YouTube, получая за это «зарплату», или увеличить число просмотров собственного канала. Программу скачали до 100 тысяч раз.

Для просмотра видео с YouTube в приложение встроен видеоплеер Viewer. Стоимость услуг пользователей оценивается в $0,0001–0,0005 в минуту (такие расценки действовали во время исследования), заработанная сумма отображается в окне под плеером.

Фото Скан ESET. Как действовали злоумышленники

Накопив $0,09, исследователи попытались перевести их на PayPal, для чего в приложении предусмотрена специальная форма авторизации. Получить «зарплату» не удалось: после ввода логина и пароля приложение выдавало сообщение об ошибке, в то время как учетные данные PayPal отправлялись на удаленный сервер разработчиков.

Читайте по теме Мошенники развернули в Google Play новый бизнес

Менее востребованная функция приложения — увеличить трафик YouTube-канала пользователя. Стоимость услуги начинается от $3,29, и чтобы оплатить ее, нужно ввести данные банковской карты (эта информация также поступит в распоряжение мошенников).

Второе приложение — PaxVendor -использовало популярность биткоин-обменника Paxful. Программа собирала логины и пароли от этого сервиса при помощи фальшивого экрана авторизации и не имела других функций.

После ввода учетных данных пользователь увидит сообщение об ошибке, а тем временем операторы PaxVendor смогут войти в скомпрометированный аккаунт. В ходе исследования ESET зафиксирована попытка входа в тестовый аккаунт Paxful с территории Украины.

После сообщения ESET вредоносные приложения из Google Play удалили.