Техноблог

Слово «Love» стало самым популярным в паролях пользователей во всем мире

Слово «Love» стало самым популярным в паролях пользователей во всем мире. Об этом после проведения анализа крупных утечек сообщили в «Лаборатории Касперского».

«Самой распространенной комбинацией цифр является 12345. 10 процентов всех утекших паролей содержали не просто число, а число, схожее с датами — от 1990 до 2025. Среди слов, помимо «Love», частыми были названия стран и имена», — говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что «срок жизни» пароля составляет не более четырех лет. Кроме того, 54 процента паролей, обнаруженных в утечках в уходящем году, были выявлены и в более ранних попавших в сеть массивах информации.
просмотров: 258
