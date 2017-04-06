Мошенники развернули в Google Play новый бизнес

Специалисты выявили новую уловку мошенников, действующих на Google Play. Они развернули бизнес по перепродаже бесплатного приложения Adobe под видом плагина для воспроизведения мультимедийного контента, сообщила антивирусная компания ESET.

Как отмечается, в отличие от мобильных банкеров, программ-вымогателей и другого опасного ПО, замаскированного под легитимный софт, приложение F11 не имело вредоносных функций. Мошенники действовали исключительно методами социальной инженерии, убеждая пользователей заплатить 18 евро (или $19) за изначально бесплатную программу.

Статистика загрузок F11 указывает на успешность «бизнеса»: с ноября 2016 года приложение скачали около 500 тысяч пользователей.

После загрузки с Google Play приложение выводит на экран инструкции по установке и оплате через PayPal. Мошенники дополнительно предлагают установить мобильный браузер Firefox или Dolphin — они поддерживают Flash Player по умолчанию.