Часы утонувшего на «Титанике» магната продали на аукционе за рекордную сумму

Золотые часы утонувшей на «Титанике» семейной пары проданы на аукционе за рекордные $2,33 миллиона в результате торгов, которые провел аукционный дом Henry Aldridge and Son. Об этом сообщает Daily Mail.

История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. Они изображены сидящими вместе в каюте, которую заполняет вода.

Хронометр Jules Jurgensen с инициалами IS, принадлежавший германо-американскому магнату Исидору Штраусу, ушел с молотка за рекордную сумму. Она превзошла предыдущий рекорд в 1,56 миллиона фунтов стерлингов, установленный в прошлом году за золотые часы, принадлежавшие капитану судна «Карпатия» Артуру Генри Рострону, который спас более 700 пассажиров «Титаника».

В ночь крушения «Титаника» супруга Штрауса Ида отказалась от места в спасательной шлюпке, чтобы не оставлять мужа. Штраусы вошли в число немногих пассажиров первого класса, погибших в катастрофе. Спустя несколько дней тело Исидора Штрауса и его вещи, среди которых были часы, остановившиеся в 2.20, извлекли из Атлантического океана и передали сыну магната Джесси.

Штраус был одним из основателей универмага Macy’s, который сейчас является крупнейшим магазином розничной торговли в США. Считается, что часы ему подарила жена в 1888 году.