Часы Судного дня теперь показывают рекордно близкое время до мировой катастрофы

Американский научный журнал Bulletin of the Atomic Scientists перевел стрелки символических Часов Судного дня с 89 до 85 секунд до полуночи. Это означает, что, по оценке ученых, человечество еще ближе подошло к глобальной катастрофе.

Группа ученых установила часы (они показывают, насколько мир близок к глобальной катастрофе) на 85 секунд до полуночи. Это на четыре секунды ближе, чем было установлено в прошлом году

Ученые объяснили свое решение «агрессивным поведением» ядерных держав — России, Китая и США. Также повлияло ослабление контроля над ядерным оружием, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке и опасения по поводу искусственного интеллекта.

Чикагская некоммерческая организация создала часы в 1947 году во время напряженности холодной войны, последовавшей за Второй мировой войной, чтобы предупредить общественность о том, как близко человечество подошло к уничтожению мира.