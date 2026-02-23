23:43
Техноблог

Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X

Компания Casio запустила продажи трех новых часов серии G-Shock Master of G Mudmaster GG-B100X. В линейку вошли модели GG-B100X-1A, GG-B100X-1A3 и GG-B100X-1A9. Все они являются частью серии GG-B100X, состоящей из пяти версий, которая была анонсирована в феврале 2025 года.

Серия Mudmaster ориентирована на профессионалов, работающих в экстремальных условиях, включая спасательные службы. Часы получили корпус из армированной углеволокном смолы, который обеспечивает высокую ударопрочность при сравнительно небольшом весе. Безель выполнен из трех слоев тонкой смолы с вставками из карбонового волокна. Герметичные кнопки и специальные фильтры защищают механизм от пыли и грязи. Задняя крышка корпуса изготовлена из нержавеющей стали, а защитная часть выполнена из ударопрочной смолы с добавлением стекловолокна.

Дизайн часов вдохновлен канистрами для топлива, используемыми на внедорожниках. В ключевых элементах корпуса и ремешка применяется биосмола, созданная из возобновляемых органических ресурсов.

Модели оснащены системой Quad Sensor, включающей цифровой компас, альтиметр с барометром, термометр и шагомер. Такой набор позволяет отслеживать изменения окружающей среды и анализировать активность во время наземных операций.

Поддержка Bluetooth обеспечивает подключение к смартфону и автоматическую настройку времени через приложение G-SHOCK. Функция Mission Log автоматически записывает данные о высоте, получаемые с часов, и маршруты, зафиксированные смартфоном. Для удобства в темное время суток предусмотрена система Super Illuminator с двойной светодиодной подсветкой.

Отдельно отмечается версия GG-B100XM-1A, которая отличается безелем из нержавеющей стали серебристого цвета с матовой шлифовкой, уменьшающей блики и повышающей устойчивость к царапинам.

Три представленные модели уже доступны в онлайн-магазине Casio по цене 349 фунтов стерлингов за каждую.
