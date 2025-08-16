Pebble показала умные часы Time 2 с экраном на электронных чернилах

Компания Pebble представила минималистичные умные часы Time 2 в корпусе из нержавеющей стали.

Как отмечают эксперты, они оснащены 1,5-дюймовым дисплеем на основе цветной электронной бумаги, обеспечивают до 30 дней автономной работы и работают на базе операционной системы Pebble с открытым исходным кодом.

В январе этого года основатель и бывший генеральный директор Pebble Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky) объявил о планах возродить позабытый бренд, а в марте представил прототипы двух моделей — Core 2 Duo и Core Time 2. Теперь он поделился новыми подробностями.

Во-первых, материнская компания Core Devices смогла выкупить торговую марку Pebble и теперь сможет продавать часы под оригинальным названием. Поэтому ранее анонсированные часы будут продаваться под названиями Pebble 2 Duo и Pebble Time 2.

Второе: обновление касается дизайна Pebble Time 2. Вдохновленная оригинальными Pebble Time Steel, обновленная версия оснащена цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали. Циферблат Time 2 имеет плавные изгибы по левому и правому краям. По периметру расположены четыре кнопки — три с одной стороны и одна с другой, c выгравированным шахматным узором для лучших тактильных ощущений.

Time 2 получат почти квадратный 1,5-дюймовый дисплей E Ink с поддержкой 64 цветов. Учитывая, что цвета будут приглушенными, разработчики использовали в подсветке дисплея многоцветный светодиод для настройки цветовой температуры дисплея или включения теплого оттенка при низкой освещенности.

Верхнее стекло сделано плоским, чтобы снизить блики от источников света. По словам разработчиков, дисплей будет поддерживать сенсорный ввод. Кроме того, Pebble Time 2 оборудованы компасом.