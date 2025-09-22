Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию

Американская радиовещательная компания Sirius XM объявила о запуске новой радиостанции. Это специальный канал в честь Тейлор Свифт — Taylor’s Channel 13, пишет НСН.

Уточняется, что на новой станции в режиме нон-стоп будут транслироваться треки из дискографии американской певицы. Канал будет работать до 19 октября и представит «все этапы ее музыкального творчества».

Также отмечается, что в эфире появится и новая пластинка Тейлор Свифт The Life Of A Showgirl. После выхода 3 октября альбом будет транслироваться полностью и без перерывов каждые два часа.

«Тейлор Свифт продолжает доминировать не только в музыкальном мире... Мы рады предоставить нашим подписчикам возможность отпраздновать выход нового релиза с запуском канала», — указал президент Sirius XM Скотт Гринштейн.