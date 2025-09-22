00:15
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию

Американская радиовещательная компания Sirius XM объявила о запуске новой радиостанции. Это специальный канал в честь Тейлор Свифт — Taylor’s Channel 13, пишет НСН.

Уточняется, что на новой станции в режиме нон-стоп будут транслироваться треки из дискографии американской певицы. Канал будет работать до 19 октября и представит «все этапы ее музыкального творчества».

Также отмечается, что в эфире появится и новая пластинка Тейлор Свифт The Life Of A Showgirl. После выхода 3 октября альбом будет транслироваться полностью и без перерывов каждые два часа.

«Тейлор Свифт продолжает доминировать не только в музыкальном мире... Мы рады предоставить нашим подписчикам возможность отпраздновать выход нового релиза с запуском канала», — указал президент Sirius XM Скотт Гринштейн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344459/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык»
Руководство радиостанции «Марал» опровергло информацию о закрытии
Финансирование общественного радио и службы вещания сократят — поручение Трампа
В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал»
Для улучшения качества воздуха в Бишкеке активно работают, считает чиновник
Радио Жогорку Кенеша не может работать из-за долгов
Об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот
Радио «Санжыра» закрыли из-за просрочки лицензии, а не из-за событий вокруг НТС
Бүгүн «Биринчи радионун» эфиринде Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариев кездешет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
В&nbsp;КР&nbsp;создан новый госцентр по&nbsp;регистрации транспорта и&nbsp;водителей В КР создан новый госцентр по регистрации транспорта и водителей
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
23 сентября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 сентября, понедельник
23:37
Anker представила наушники Soundcore Sleep A30 с функцией подавления храпа
22:45
Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию
22:24
Самбисты из Кыргызстана завоевали медали на Кубке мира в Душанбе
22:03
Каракол и Горно-Алтайск хотят стать городами-побратимами
21:47
К Китаю приближается супертайфун. Туристов призвали к осторожности