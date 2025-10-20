Испания вновь предлагает отменить сезонный перевод часов в ЕС. Об этом пишет DW со ссылкой на издание Politico, отмечая, что Брюссель предложил отменить переходы на летнее время еще в 2018 году, но этого так и не произошло.

Часы будут вновь переведены на зимнее время 26 октября, «и я, честно говоря, больше не вижу в этом смысла», — заявил в видеообращении на платформе Х премьер-министр Испании Педро Санчес, призвав наконец реализовать предложение Брюсселя.

По его словам, согласно всем соцопросам в Испании и в Европе, большинство выступает против перевода времени, кроме того, множество научных исследований «показывают, что это практически не способствует экономии энергии и негативно влияет на здоровье и жизнь людей».

Несмотря на то, что на саммите министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики стран ЕС в Люксембурге 20 октября вопрос перевода времени не был включен в повестку, прибывший туда госсекретарь Испании по вопросам энергетики Жоан Гройзар потребовал его обсуждения.

Согласно опросу, проведенному по заказу Еврокомиссии в 2018 году, 84 процента высказались за отмену сезонного перевода часов. Эту идею поддерживает ряд стран ЕС, в том числе Финляндия и Польша. В Германии в 2024 году также был проведен опрос, и 74 процента респондентов поддержали отмену перевода времени.