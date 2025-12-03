Гражданин Казахстана захватил питерскую радиостанцию и угрожал взорвать ее

В офис питерской радиостанции «Шок» накануне ворвался гражданин Казахстана по имени Нурлан. Он ударил ведущего и заявил, что взорвет бомбу, которую принес с собой, если ему не дадут выйти в эфир. Об этом сообщает MK.ru.

Пока иностранец пытался понять, как включить микрофон, с ним успел поговорить издатель Глеб Стафеев, который приехал в студию на радиопрограмму.

Мужчина заявил, что ему не нужны деньги, он лишь хочет высказаться. И добавил, что у него есть жена и дети. Когда Нурлан разобрался, как включить микрофон, то сразу начал говорить, что против политики президента. Высказав все, он сдался полиции.

Как позже выяснилось, бомбы у мужчины не было.

Сейчас гражданин РК находится в СИЗО, ему вменяют серьезные статьи Уголовного кодекса.