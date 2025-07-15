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Власть

МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык»

МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык». Об этом сообщили в редакции.

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство РК отказалось продлевать аккредитацию еще девятерым работникам. На сегодняшний день в целом 16 журналистам отказано в праве на исполнение профессиональных обязанностей.

В МИД РК пояснили свое решение.

«Основанием для принятия такого решения послужили факты систематического нарушения представительством законодательства Республики Казахстан, а именно пункта 4 статьи 30 Закона «О масс-медиа», — говорится в ответе.

Напомним, ранее в «Азаттыке» заявили, что подают иск на МИД из-за отказа в аккредитации семерым журналистам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336267/
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МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык»