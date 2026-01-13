14:34
Техноблог

Китай представил первое в мире программное обеспечение для хронометража на Луне

Китай представил первое в мире программное обеспечение для хронометража на Луне, где часы тикают быстрее.

Новая технология позволяет точно синхронизировать события на Луне с событиями на Земле, что открывает возможности для большего количества космических аппаратов и людей, работающих на спутнике, отметили ученые.

Программное обеспечение для учета лунного времени — инструмент, предназначенный для точной навигации и посадки.

Из-за более слабой гравитации часы на Луне идут быстрее, чем на Земле, — примерно на 56 миллионных долей секунды в сутки. Этот эффект, предсказанный общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, незначителен, но со временем накапливается, из-за чего земное время становится менее надежным для лунных операций.

Чтобы решить эту проблему, команда из Обсерватории Пурпурной горы в Нанкине создала модель, которая учитывает как более слабую гравитацию Луны, так и ее движение в пространстве, что позволяет точно синхронизировать события на Луне с часами, используемыми на Земле.

Астроном из Гарварда и историк космонавтики Джонатан Макдауэлл сказал, что учет лунного времени становится реальной инженерной задачей, а не чем-то, что можно решать в каждом конкретном случае, используя земное время, как это делалось в прошлом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357542/
просмотров: 92
Китай представил первое в мире программное обеспечение для хронометража на Луне
