После жалобы на харассмент в Оше наказали 8 сотрудников милиции

В Министерстве внутренних дел КР сообщили о дисциплинарных мерах в отношении сотрудников службы охраны в городе Ош после обращения старшины милиции М.Б.

Ранее в институте акыйкатчи заявили, что после жалобы сотрудницы милиции на психологическое давление и домогательства на рабочем месте была инициирована проверка, по итогам которой нарушения подтвердились частично.

Как уточнили в пресс-службе МВД, по результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены начальник восточного отдела службы охраны по городу Ош и еще семь сотрудников.

В ведомстве добавили, что с личным составом проведена разъяснительная работа, а также приняты меры по недопущению подобных случаев и соблюдению этических норм поведения.

Обращение сотрудницы касалось фактов морального и психологического давления со стороны коллег.