Фото из соцсетей политолога. Сельчане считают, что малые ГЭС не оправдывают ущерба уникальной природной территории

Публицист и политолог Мусуркул Кабылбеков сообщил в социальных сетях о возможной угрозе исчезновения Кичи-Кемина — одной из самых северных и живописных рек страны.

По его словам, река, берущая начало на стыке Заилийского Ала-Тоо и Чон-Кеминского хребта, десятилетиями оставалась природной жемчужиной и популярным местом отдыха жителей Чуйской области и Бишкека.

Публицист отметил: долина Кичи-Кемина долгое время была закрытой из-за работы редкоземельного месторождения, что помогло сохранить ее первозданную природу.











«Как они стремительно проделали всю необходимую работу по сбору документов на строительство, предстоит еще установить, но жители Ак-Тюза уверяют: им неоднократно прозрачно намекали, что за строительством стояли самые могущественные на тот момент люди страны», — сообщает политолог.

Он добавил: это несложно поверить, потому что работы по прокладке труб вели просто варварски.

По его словам, так ведут себя люди уверенные в своей безнаказанности, кому не страшны ни общественное мнение, ни контролирующие инстанции.

Мусуркул Кабылбеков подчеркнул, что жители села Ак-Тюз выступают против проекта. На прошедшем 25 апреля сходе они единогласно высказались против строительства, опасаясь необратимых последствий для природы региона.