Общество

Из-за возведения ГЭС река Кичи-Кемин может исчезнуть — опасаются местные жители

Фото из соцсетей политолога. Сельчане считают, что малые ГЭС не оправдывают ущерба уникальной природной территории

Публицист и политолог Мусуркул Кабылбеков сообщил в социальных сетях о возможной угрозе исчезновения Кичи-Кемина — одной из самых северных и живописных рек страны.

По его словам, река, берущая начало на стыке Заилийского Ала-Тоо и Чон-Кеминского хребта, десятилетиями оставалась природной жемчужиной и популярным местом отдыха жителей Чуйской области и Бишкека.

Публицист отметил: долина Кичи-Кемина долгое время была закрытой из-за работы редкоземельного месторождения, что помогло сохранить ее первозданную природу.

Ситуация, по его мнению, изменилась после начала строительства малой гидроэлектростанции компанией ОсОО «Энергия Будущего». Он заявил со ссылкой на местных жителей, что работы по прокладке инфраструктуры ведутся с нарушениями и наносят ущерб экосистеме реки, включая уничтожение родников.

«Как они стремительно проделали всю необходимую работу по сбору документов на строительство, предстоит еще установить, но жители Ак-Тюза уверяют: им неоднократно прозрачно намекали, что за строительством стояли самые могущественные на тот момент люди страны», — сообщает политолог.

Он добавил: это несложно поверить, потому что работы по прокладке труб вели просто варварски.

По его словам, так ведут себя люди уверенные в своей безнаказанности, кому не страшны  ни общественное мнение, ни контролирующие инстанции.

Мусуркул Кабылбеков подчеркнул, что жители села Ак-Тюз выступают против проекта. На прошедшем 25 апреля сходе они единогласно высказались против строительства, опасаясь необратимых последствий для природы региона.

По его словам, местные жители намерены продолжать защищать реку, считая что малые ГЭС не оправдывают ущерба уникальной природной территории.
