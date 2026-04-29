В ФРГ задержан казахстанец, подозреваемый в подготовке шпионажа в пользу России

В Германии задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в подготовке диверсий и шпионаж в пользу России, сообщает DW.

По версии прокуратуры, он «не позднее чем с мая 2025 года» передавал российским спецслужбам информацию о немецкой оборонной промышленности — в частности, фотографии правительственных зданий в Берлине, военных колонн на автомагистралях и служебных автомобилей политиков. По данным следствия, казахстанец в основном делал фотографии на свой смартфон и передавал их контактному лицу в спецслужбе РФ.

47-летний мужчина был задержан 28 апреля и в течение суток должен быть доставлен в суд, который примет решение о его содержании под стражей, отмечается в материалах немецких СМИ.

По информации ARD и SWR, следователи проанализировали мобильный телефон задержанного и были удивлены большим объемом материала и масштабностью его действий. С другой стороны, он в основном фотографировал только то, что доступно для общего просмотра или общеизвестно. Однако, с юридической точки зрения, это не исключает уголовной ответственности за «шпионскую деятельность», поскольку речь идет о военном транспорте государства-члена НАТО.

Следователи считают «особенно тревожным» тот факт, что подозреваемый, по всей видимости, собирал также информацию о возможных местах проведения диверсий и предлагал рекрутировать людей для диверсионных операций в Германии. По данным следствия, он сообщил своему контактному лицу, что «готов на все».