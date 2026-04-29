В ФРГ задержан казахстанец, подозреваемый в подготовке шпионажа в пользу России

В Германии задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в подготовке диверсий и шпионаж в пользу России, сообщает DW.

По версии прокуратуры, он «не позднее чем с мая 2025 года» передавал российским спецслужбам информацию о немецкой оборонной промышленности — в частности, фотографии правительственных зданий в Берлине, военных колонн на автомагистралях и служебных автомобилей политиков. По данным следствия, казахстанец в основном делал фотографии на свой смартфон и передавал их контактному лицу в спецслужбе РФ.

47-летний мужчина был задержан 28 апреля и в течение суток должен быть доставлен в суд, который примет решение о его содержании под стражей, отмечается в материалах немецких СМИ.

По информации ARD и SWR, следователи проанализировали мобильный телефон задержанного и были удивлены большим объемом материала и масштабностью его действий. С другой стороны, он в основном фотографировал только то, что доступно для общего просмотра или общеизвестно. Однако, с юридической точки зрения, это не исключает уголовной ответственности за «шпионскую деятельность», поскольку речь идет о военном транспорте государства-члена НАТО.

Следователи считают «особенно тревожным» тот факт, что подозреваемый, по всей видимости, собирал также информацию о возможных местах проведения диверсий и предлагал рекрутировать людей для диверсионных операций в Германии. По данным следствия, он сообщил своему контактному лицу, что «готов на все».
Материалы по теме
В КР освободили казахстанца, подозреваемого в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева
Google и Apple предупредили страны Центральной Азии о возможной атаке хакеров
В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Мэру Стамбула предъявили новые обвинения. На этот раз в политическом шпионаже
Британская MI5 проконсультирует депутатов для защиты от иностранного шпионажа
В Польше по делу о шпионаже арестован помощник военного атташе Казахстана
Казахстанец переправил из Германии в Россию автомобили на 25 миллионов евро
В Лондоне суд вынес приговор шпионам: готовили провокации против Казахстана
Шпионскую программу использовали для взлома аккаунтов. Суд в США вынес решение
Взрыв на&nbsp;заводе в&nbsp;Шопокове Взрыв на заводе в Шопокове
Второе за&nbsp;сутки землетрясение зафиксировали в&nbsp;Кыргызстане Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
&laquo;Оптима Банк&raquo; поддержал экологический проект фонда &laquo;Таза Карма&raquo; «Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
