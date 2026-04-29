Вирусные гепатиты B и C, на которые приходится 95 процентов всех смертей, связанных с этим недугом, унесли в 2024 году 1,34 миллиона жизней. При этом передача инфекции продолжается — ежедневно регистрируется более 4,9 тысячи новых случаев заражения, или 1,8 миллиона в год.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита B зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69 процентов всех смертей от гепатита B в мире в 2024 году.

Смертность от гепатита C распределена более широко географически: 58 процентов всех случаев пришлось на КНР, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Россию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам.

В новом докладе ВОЗ отмечается значительный прогресс с 2015 года. Количество новых случаев гепатита B сократилось на 32 процента, а смертность от гепатита C снизилась на 12 процентов.

Вместе с тем в организации предупреждают — нынешних темпов недостаточно для достижения поставленных целей к 2030-му. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению.

Отмечается, что вакцина против гепатита B обеспечивает более чем 95-процентную защиту, а современные препараты позволяют контролировать хронический гепатит B и излечивать более 95 процентов случаев гепатита C.

В ВОЗ призывают ускорить интеграцию профилактики, диагностики и лечения гепатита в системы первичной медико-санитарной помощи, расширить охват вакцинацией новорожденных и усилить программы снижения вреда для людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Отметим, в Кыргызстане около 430 тысяч человек живут с вирусными гепатитами B, C и D, однако официальная статистика не отражает реальную картину. В республике продолжается вакцинация взрослого населения от гепатита В. Всего нужно получить три дозы.