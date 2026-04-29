16:47
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Власть

В США выпустят серию национальных паспортов с изображением Дональда Трампа

Госдепартамент США выпустит ограниченную серию паспортов с изображением президента Дональда Трампа. Дизайн паспорта приурочен к 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться в июле 2026 года. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя ведомства Томми Пиготта.

Согласно макету обновленного документа, на внутренней стороне обложки будет размещен портрет Дональда Трампа, наложенный на текст Декларации независимости, и его подпись, выполненная золотом. На задней стороне обложки появится фрагмент картины Джона Трамбулла «Декларация независимости».

Паспорта со специальным дизайном будут выдаваться по умолчанию только в паспортном агентстве Вашингтона при личном обращении. При этом онлайн-сервисы и другие отделения продолжат использовать стандартный дизайн.

Выпуск паспортов станет частью масштабной инициативы America250, отмечает Politico. В рамках этой программы изображение Трампа уже планируют разместить на пропусках в национальные парки и памятных монетах. Кроме того, подпись президента появится на новых банкнотах американской валюты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372412/
просмотров: 393
Версия для печати
Популярные новости
29 апреля, среда
16:37
После селя в Алайском районе проводят дезинфекционные работы После селя в Алайском районе проводят дезинфекционные р...
16:32
Раз вспомнили нас — слушайте правду. Активист ответил Ташиеву
16:26
Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
16:16
Число преступлений, совершенных в РФ мигрантами, сократилось на 38,9 процента
16:06
Не справляешься — уходи. Мэр Манаса устроил жесткий разнос на совещании