00:00
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Техноблог

Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая

Корпорация Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая. Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Counterpoint Research (CR).

По итогам четвертого квартала 2025 года на долю Apple пришлось 21,8 процента поставок. Она уверенно лидирует в регионе.

Ниже расположились местные производители — Oppo, Vivo и Huawei получили долю 15,8, 15,7 и 14,6 процента соответственно.

Китайский рынок является одним из самых крупных и важных для мировых брендов смартфонов.

В последнем квартале 2024-го Apple занимала вторую позицию с долей 16,8 процента, лидером была Vivo — 17,7 процента. Аналитики объяснили успехи американской компании хорошими продажами девайсов серии iPhone 17. Чаще всего местные потребители приобретали флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Реже — компромиссный iPhone Air.

Всего в четвертом квартале поставки смартфонов в регионе снизились на 1,6 процента. За весь 2025 год снижение составило 0,6 процента.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/358780/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона
Функционал, позволявший Grok генерировать непристойные фото, ограничили в Х
Удалить соцсеть X и нейросеть Grok из магазинов требуют от Apple и Google
Новая версия операционной системы Windows содержит важные функции
О возможном повышении цен на смартфоны предупредила корпорация Samsung
Непристойный контент. Индонезия заблокировала чат-бот Grok
Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля
Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с функцией Privacy Display
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
Популярные новости
Иран планирует навсегда отказаться от&nbsp;глобального интернета&nbsp;&mdash; Filterwatch Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
Компания Маска первая в&nbsp;мире преодолела порог в&nbsp;1&nbsp;гигаватт вычислений для&nbsp;ИИ Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в&nbsp;2025 году Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году
Samsung сделала базовые функции&nbsp;ИИ в&nbsp;своих смартфонах бесплатными Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
23:36
Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая
23:14
Бишкекчанин просит установить пешеходный переход на улице Абая
22:43
В Узбекистане у девушки из желудка извлекли 1,4 килограмма волос
22:22
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург
22:03
В ОАЭ пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной