TikTok избежал блокировки в США: контроль над ним у международных инвесторов

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, подписала соглашения с американскими и международными инвесторами. По документу контроль над большей частью бизнеса в США перейдет к новым владельцам, сообщил генеральный директор платформы Шоу Цзы Чу в письме сотрудникам, пишет «Би-би-си».

Согласно достигнутым договоренностям, структура собственности распределится следующим образом:

  • 50 процентов предприятия перейдет группе инвесторов, включая Oracle, Silver Lake и инвестиционную компанию MGX (ОАЭ);

  • 30,1 процента акций получат аффилированные структуры действующих инвесторов ByteDance;

  • 19,9 процента бизнеса оставит за собой китайская ByteDance.

В рамках сделки фирма Oracle получит лицензию на алгоритм рекомендаций TikTok. Это решение направлено на снятие опасений Вашингтона в области национальной безопасности.

  • Завершение сделки намечено на 22 января 2026 года. Это поставит точку в попытках властей США добиться продажи или блокировки приложения, которым пользуются более 170 миллионов американцев.

  • В апреле 2024-го Конгресс принял закон о запрете платформы, если она не сменит владельца до 20 января 2025 года.

  • После вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз откладывал исполнение закона.

  • В сентябре прошлого года лидер страны сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, который выразил согласие на предложенную схему передачи собственности.

Представители TikTok заявили, что соглашение обеспечит стабильность и позволит глобальному сообществу и дальше пользоваться возможностями платформы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/355245/
просмотров: 114
