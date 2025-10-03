16:21
Платформа TikTok в КР заблокирована, но Минцифры хочет развивать партнерство

Министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана Азамат Жамангулов принимает участие в VI Международном форуме Digital Bridge 2025: Generative Nation, который проходит в Астане.

По данным пресс-службы ведомства, он выступил на панельной сессии, где представил национальные приоритеты КР в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. Азамат Жамангулов подчеркнул значимость международного сотрудничества в условиях стремительного технологического прогресса и обозначил ключевые направления цифровой политики страны.

Он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с вице-премьер-министром — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жасланом Мадиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области цифровизации и согласовали возможные направления совместных инициатив.

Затем с представителями международных технологических компаний Google, TikTok и Glovo обсуждались перспективы присутствия и развития цифровых сервисов в Кыргызстане, а также возможности привлечения инвестиций и реализации пилотных проектов в сфере ИИ.

Участие делегации КР в форуме Digital Bridge 2025 направлено на расширение международного партнерства, продвижение цифровых инициатив и укрепление имиджа Кыргызстана как страны, открытой для инноваций и современных технологий, говорится в сообщении.

Напомним, по решению властей, в КР TikTok заблокирован с 19 апреля 2024 года. Как Минцифры намеревается сотрудничать с платформой в таких условиях, пресс-служба не уточняет.
