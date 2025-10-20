Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика

«Он начинал с TikTok — а стал звездой Юго-Восточной Азии. Амирхан Батабаев, он же Amirchik, родился в маленьком селе Учхоз в Кыргызстане. Мама — продавщица в магазине игрушек, отец — строитель. Никакого музыкального образования, никаких связей — только телефон, голос и интернет», — написала в одном из своих Telegram-каналов Ксения Собчак. Она взяла большое интервью у Амирчика.

Фото из архива. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика

Первые каверы он записывал в TikTok, а потом взорвал YouTube песней «Эта любовь», которая собрала больше 180 миллионов просмотров. Деревенский парень-самоучка стал героем зумерского поколения — тем, кто сделал себя сам. Но за красивой историей успеха — другая сторона: продюсеры, контракты и взрослая цена популярности. Впервые он расскажет, в кого на самом деле влюблен — без маски, без фильтров, по-настоящему, говорится в сообщении.

«Как парень из Учхоза стал звездой Малайзии? Почему он обеспечивает всю семью и зачем ему продюсер, если он — пример чистого «селфмейда»?

В новом выпуске #ОсторожноСобчак — Amirchik, впервые честно о славе, деньгах, любви и свободе. Поколение лайков и репостов взрослеет — и начинает задавать себе неудобные вопросы», — приглашает к просмотру зрителей автор.