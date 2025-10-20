14:11
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика

«Он начинал с TikTok — а стал звездой Юго-Восточной Азии. Амирхан Батабаев, он же Amirchik, родился в маленьком селе Учхоз в Кыргызстане. Мама — продавщица в магазине игрушек, отец — строитель. Никакого музыкального образования, никаких связей — только телефон, голос и интернет», — написала в одном из своих Telegram-каналов Ксения Собчак. Она взяла большое интервью у Амирчика.

из архива
Фото из архива. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика

Первые каверы он записывал в TikTok, а потом взорвал YouTube песней «Эта любовь», которая собрала больше 180 миллионов просмотров. Деревенский парень-самоучка стал героем зумерского поколения — тем, кто сделал себя сам. Но за красивой историей успеха — другая сторона: продюсеры, контракты и взрослая цена популярности. Впервые он расскажет, в кого на самом деле влюблен — без маски, без фильтров, по-настоящему, говорится в сообщении.

«Как парень из Учхоза стал звездой Малайзии? Почему он обеспечивает всю семью и зачем ему продюсер, если он — пример чистого «селфмейда»?

В новом выпуске #ОсторожноСобчак — Amirchik, впервые честно о славе, деньгах, любви и свободе. Поколение лайков и репостов взрослеет — и начинает задавать себе неудобные вопросы», — приглашает к просмотру зрителей автор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347782/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп вернулся в TikTok и заявил, что спас эту соцсеть для молодежи
Платформа TikTok в КР заблокирована, но Минцифры хочет развивать партнерство
Трамп подписал указ о сделке по TikTok, она оценивается в $14 миллиардов
США и Китай договорились об условиях продажи TikTok
JONY собрал полный зал в Бишкеке: фанаты пели вместе с артистом
У певца Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма
В Берлине бастуют сотрудники TikTok. Их хотят заменить ИИ
Китай разрабатывает специальную версию TikTok с кодовым названием M2
Сборная Кыргызстана стала обладателем Гран-при фестиваля «Арт-футбол 2025»
Власти не добились своей цели, заблокировав TikTok, считает депутат ЖК
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
14:05
Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла больш...
14:00
Кыргызстан и СУАР: новые горизонты сотрудничества
13:41
В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение
13:25
В Таласской области специалисты проверили качество асфальта на перевале Отмок
13:20
В Оше сменился начальник патрульной службы милиции