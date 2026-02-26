TikTok внезапно начал работать у пользователей Кыргызстана

У кыргызстанцев неожиданно появился доступ к TikTok. Приложение загружается без VPN у части абонентов в Бишкеке и регионах. Об этом читатели сообщили 24.kg.

Официальное подтверждение возобновления работы пока не поступало, однако массовые сообщения пользователей указывают на возможное тестовое снятие ограничений.

Напомним, платформа была заблокирована весной 2024 года по требованию спецслужб — вслед за заявлением о рисках для детей и необходимости усиления контент-модерации.

Ранее депутат Дастан Бекешев обратился к руководителю ГКНБ с официальной инициативой разблокировать TikTok.