19:46
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

TikTok внезапно начал работать у пользователей Кыргызстана

У кыргызстанцев неожиданно появился доступ к TikTok. Приложение загружается без VPN у части абонентов в Бишкеке и регионах. Об этом читатели сообщили 24.kg.

Официальное подтверждение возобновления работы пока не поступало, однако массовые сообщения пользователей указывают на возможное тестовое снятие ограничений.

Напомним, платформа была заблокирована весной 2024 года по требованию спецслужб — вслед за заявлением о рисках для детей и необходимости усиления контент-модерации.

Ранее депутат Дастан Бекешев обратился к руководителю ГКНБ с официальной инициативой разблокировать TikTok.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363750/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Блокировка TikTok: что говорит глава ГКНБ и предлагает депутат Дастан Бекешев
Ministry of Culture proposes revisiting TikTok ban in Kyrgyzstan
Пересмотреть блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
TikTok и Дональд Трамп объявили о завершении сделки
TikTok избежал блокировки в США: контроль над ним у международных инвесторов
Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика
Дональд Трамп вернулся в TikTok и заявил, что спас эту соцсеть для молодежи
Платформа TikTok в КР заблокирована, но Минцифры хочет развивать партнерство
Трамп подписал указ о сделке по TikTok, она оценивается в $14 миллиардов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
26 февраля, четверг
19:40
Более миллиарда человек могут потерять землю и жилье в ближайшие пять лет Более миллиарда человек могут потерять землю и жилье в ...
19:28
TikTok внезапно начал работать у пользователей Кыргызстана
19:23
Депутат Талант Мамытов: Обращение 75 выносили в ЖК, но так и не рассмотрели
19:23
У молодежного движения Кыргызстана появился офис в арене «Жаштык»
19:02
«Почки и нервы оставляем на этой дороге». Жители Дача СУ просят ремонта трассы