TikTok и Дональд Трамп объявили о завершении сделки

TikTok объявил о создании совместного предприятия в США. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит ряду крупных американских компаний для защиты данных пользователей, сообщается в пресс-релизе компании.

«Я так счастлив, что помог спасти TikTok. Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейшей в мире, и станет важным голосом. Помимо прочих факторов, именно благодаря ему я показал такой хороший результат среди молодежи на президентских выборах 2024 года. Я лишь надеюсь, что в далеком будущем меня будут помнить те, кто пользуется TikTok и любит его», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

TikTok объявил о завершении сделки, которая позволит приложению остаться в США. 45 процентов американского бизнеса китайской ByteDance, которой принадлежит TikTok, продана совместному предприятию под названием TikTok USDS Joint Venture, контролируемому американскими Oracle и Silver Lake и эмиратским MGX. Еще 35,1 процента получили другие американские инвесторы и 19,9 процента останется у ByteDance.

Напомним, популярная платформа оказалась под угрозой закрытия после того, как предыдущий президент США Джо Байден подписал закон о запрете соцсети, если владеющая ею китайская ByteDance не продаст свою американскую часть бизнеса. Пришедший на смену Байдену в Белый дом Трамп несколько раз продлевал на 90 дней срок, установленный для продажи американского бизнеса ByteDance.

25 сентября 2025 года глава Белого дома подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь американские граждане.

Стоимость сделки оценивалась в $14 миллиардов.
