Дональд Трамп вернулся в TikTok и заявил, что спас эту соцсеть для молодежи

Дональд Трамп вернулся в TikTok, заявив, что спас эту соцсеть для молодежи. Американский президент появился в соцсети впервые с ноября прошлого года.

«Всем молодым людям в TikTok — я спас его, так что вы мне крупно задолжали. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете. Однажды один из вас будет сидеть за этим столом, и вы также будете выполнять великую работу», — говорит он в ролике.

В конце сентября Дональд Трамп подписал указ, разрешающий продажу TikTok группе американских инвесторов. Ранее закон обязал материнскую компанию ByteDance продать платформу США, иначе сервис был бы заблокирован в связи с обеспечением национальной безопасности.

Новое видео на платформе также опубликовал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Всем привет, это Джей Ди Вэнс. Хочу сообщить, что мы восстанавливаем страницу вице-президента в TikTok. Я немного ленился последние несколько месяцев, был сконцентрирован на работе вице-президента, а не на TikTok», — отметил он.

25 сентября глава Белого дома подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь американские граждане.

Китайская фирма ByteDance получит в ней долю в размере менее 20 процентов.

Стоимость сделки оценивается в $14 миллиардов. Соцсеть продана американским инвесторам. Среди них — близкий к Дональду Трампу бизнесмен Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners.