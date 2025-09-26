Трамп подписал указ о сделке по TikTok, она оценивается в $14 миллиардов

Президент США подписал указ о сделке по TikTok. Теперь приложением будут управлять американские инвесторы.

В ответ на вопрос журналиста о выплатах правительству Соединенных Штатов сделки Дональд Трамп сказал: «Налоги. Это принесет нам деньги. И мы получим много денег в виде налогов».

Стоимость сделки оценивается в $14 миллиардов. Соцсеть продана американским инвесторам. Среди них — близкий к Трампу бизнесмен Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners.

«TikTok больше не будет использоваться как орудие пропаганды против американцев», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который присутствовал во время подписания документа в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп угрожал запретить TikTok на территории Штатов, если он не перейдет в руки американских инвесторов.

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Власти США опасались, что правительство КНР может вынудить фирму передавать Пекину данные американских пользователей. В 2024 году Конгресс Соединенных Штатов принял закон, который обязывал ByteDance продать американское подразделение под угрозой полной блокировки. Дедлайн продажи несколько раз продлевался.