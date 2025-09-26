09:55
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Власть

Трамп подписал указ о сделке по TikTok, она оценивается в $14 миллиардов

Президент США подписал указ о сделке по TikTok. Теперь приложением будут управлять американские инвесторы.

В ответ на вопрос журналиста о выплатах правительству Соединенных Штатов сделки Дональд Трамп сказал: «Налоги. Это принесет нам деньги. И мы получим много денег в виде налогов».

Стоимость сделки оценивается в $14 миллиардов. Соцсеть продана американским инвесторам. Среди них — близкий к Трампу бизнесмен Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners.

«TikTok больше не будет использоваться как орудие пропаганды против американцев», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который присутствовал во время подписания документа в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп угрожал запретить TikTok на территории Штатов, если он не перейдет в руки американских инвесторов.

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Власти США опасались, что правительство КНР может вынудить фирму передавать Пекину данные американских пользователей. В 2024 году Конгресс Соединенных Штатов принял закон, который обязывал ByteDance продать американское подразделение под угрозой полной блокировки. Дедлайн продажи несколько раз продлевался.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344966/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
США и Китай договорились об условиях продажи TikTok
В Берлине бастуют сотрудники TikTok. Их хотят заменить ИИ
Китай разрабатывает специальную версию TikTok с кодовым названием M2
Власти не добились своей цели, заблокировав TikTok, считает депутат ЖК
ЕС обвинил TikTok в нарушении норм цифровой безопасности
Дональд Трамп продлевает работу TikTok в США еще на 75 дней
В TikTok появилась функция запрета использования соцсети подростками после 22.00
В США TikTok снова появился в Apple Store и Google Play
TikTok представил гиперреалистичные видео с фотографий от нейросети OmniHuman-1
В Жогорку Кенеше просят разблокировать TikTok
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
09:54
Фермеров Кыргызстана призывают к посеву озимой пшеницы Фермеров Кыргызстана призывают к посеву озимой пшеницы
09:47
Трамп подписал указ о сделке по TikTok, она оценивается в $14 миллиардов
09:32
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»
09:25
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
09:23
Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября