В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей. Сегодня в Лос-Анджелесе начинаются слушания по делу, в рамках которого эти сервисы обвиняются в причинении вреда психике несовершеннолетних.

Истцами являются 19-летняя жительница Калифорнии (имя которой не раскрывается) и ее мать Карен Гленн. Они обвиняют платформы в том, что те «сознательно создают вызывающие привыкание механизмы, которые нанесли вред психическому здоровью истицы и привели к суицидальным мыслям и причинению себе вреда».

Согласно судебным документам, истица начала пользоваться социальными сетями в десять лет, несмотря на попытки матери заблокировать доступ к этим платформам с помощью стороннего программного обеспечения.

«Ответчики разрабатывают свои продукты таким образом, что это позволяет детям обходить родительское согласие», — говорится в иске.

Как утверждается в документе, «вызывающий привыкание дизайн» Instagram, TikTok и Snapchat, а также частые уведомления от этих сервисов привели к тому, что девушка попала в зависимость от этих платформ. Это совпало с ухудшением ее психического здоровья.

Истцы требуют от компаний денежной компенсации, размер которой должен определить суд. Ожидается, что в суд Лос-Анджелеса для дачи показаний вызовут высокопоставленных сотрудников трех интернет-сервисов. Многие эксперты полагают, что решение суда по этому делу может стать резонансным, поскольку претензии в адрес популярных видеосервисов звучат уже давно, однако тем пока удавалось избегать серьезных разбирательств.