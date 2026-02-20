Блокировка TikTok: что говорит глава ГКНБ и предлагает депутат Дастан Бекешев

Глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступили с полностью противоположными мнениями относительно разблокировки социальной сети TikTok в Кыргызстане.

Депутат предлагает разблокировать TikTok

Дастан Бекешев опубликовал открытое обращение к председателю ГКНБ, в котором выразил свое мнение о блокировке TikTok. Депутат назвал ее «бессмысленной» и отметил, что действующая блокировка не достигает заявленных целей безопасности, а создает дополнительные риски для граждан и экономики страны.

«Вынужден отметить, что действующая блокировка социальной сети TikTok на территории Кыргызской Республики не обеспечивает заявляемые цели безопасности, при этом формирует дополнительные риски для граждан и экономики», — говорится в его письме.

ГКНБ считает соцсеть вредной

Глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков выразил свое мнение о вреде социальных сетей, особенно TikTok, для детей и подростков в интервью одной из местных газет. Он отметил, что эта платформа популярна среди молодежи и часто используется для рекламы наркотиков, алкоголя, энергетических напитков, азартных игр, оправдания насилия и жестокости.

По словам генерала, TikTok отрицает семейные и традиционные ценности, что может негативно повлиять на молодежь и общество в целом.

Он добавил, что в августе 2023 года Министерство культуры предложило заблокировать TikTok в Кыргызстане, и в апреле 2024-го доступ к платформе официально ограничили.

Причиной стали нарушения администраторами TikTok статьи 2-1 Закона «О мерах по предупреждению вреда здоровью детей», которая регулирует виды информации, вредной для развития детей.

По словам Жумгалбека Шабданбекова, решение о блокировке приняли после многочисленных жалоб от граждан, НПО и депутатов, указывающих на распространение через TikTok информации, «не соответствующей кыргызскому менталитету».

Несмотря на блокировку, пользователи продолжают обходить ограничения через VPN, а некоторые предлагают снять запрет, видя в TikTok потенциал для продвижения бизнеса и туризма.

«Будущее наших детей стоит выше любых социальных сетей. Ни одна цифровая платформа, включая YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и другие, не может быть важнее здоровья, образования и нравственного развития подрастающего поколения», — заявил председатель спецслужб.

Почему блокировка не эффективна?

Дастан Бекешев в своем заявлении добавил, что TikTok улучшил защиту пользователей: фильтры контента, системы жалоб и родительский контроль позволяют бороться с нарушениями без полной блокировки. Он подчеркнул, что запрет платформы не решает проблему вредного контента, так как аналогичные видео остаются на других сервисах, а ограничение только одной площадки выглядит несоразмерным.

По мнению нардепа, блокировка также стимулирует массовое использование VPN и обход ограничений.

«На мой взгляд, блокировка была нецелесообразной, потому что любой такой же контент можно найти на YouTube, в Instagram. В этом нет абсолютно смысла. Мне кажется, здесь была какая-то геополитика или политика вообще. Поэтому я попросил главу ГКНБ разблокировать TikTok, потому что это полезно для наших предпринимателей. Я в первую очередь думаю о них. Там, например, цветочный магазин может рекламировать себя или наши кыргызы могут рассказывать об интересных уголках нашей страны. Конечно, есть Instagram, но у Instagram не такие алгоритмы, как у TikTok», — заявил он 24.kg.

Почему заговорили о разблокировке TikTok

19 февраля на коллегии Министерства культуры обсуждали блокировку TikTok в Кыргызстане. Заместитель министра Марат Тагаев предложил пересмотреть решение, отметив, что после упразднения Центра по мониторингу информационной среды в стране нет органа, который взаимодействует с социальными платформами. Он добавил, что, несмотря на блокировку, граждане, включая молодежь, продолжают пользоваться TikTok через VPN.