В России работу FaceTime начал ограничивать Роскомнадзор

В России работу FaceTime ограничил Роскомнадзор. В пресс-службе ведомства сообщили о введении ограничительных мер в отношении Facetime — сервиса компании Apple для онлайн-звонков.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — отметили в ведомстве.

Ранее российские пользователи жаловались на сбои в работе приложения.  

13 августа Роскомнадзор начал блокировать звонки в приложениях WhatsApp. 
