Техноблог

Telegram объявил о блокировке 519 тысяч 646 групп и каналов только за один день

Мессенджер Telegram впервые с начала ноября заблокировал за сутки более 500 тысяч каналов и групп. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Согласно отчету, пиковое значение пришлось на 13 ноября, когда было удалено 519 тысяч 646 сообществ, что превысило предыдущий рекорд в 490 тысяч 433 блокировки, зафиксированный 5 февраля.

Общее количество заблокированных сообществ с начала месяца достигло 6,3 миллиона, а с января 2024 года эта цифра приблизилась к 39 миллионам.

В компании пояснили, что ежедневно удаляются десятки тысяч сообществ и миллионы единиц контента, нарушающих условия обслуживания, включая материалы, подстрекающие к насилию, содержащие жестокое обращение с детьми и рекламу нелегальных товаров.

Telegram, основанный в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми, является мессенджером с функциями обмена сообщениями, аудио- и видеозвонками, а также возможностью ведения каналов и создания ботов. Приложение доступно на всех основных операционных системах.
