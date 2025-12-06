19:36
Общество

Zoom заблокировал аккаунт ассоциации фактчекеров после вебинаров по фейкам

Платформа Zoom заблокировала аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) сразу после двух образовательных вебинаров. В организации не получили от сервиса конкретных объяснений, кроме ссылки на «нарушение правил». Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что ассоциация использовала ZOOM для проведения глобальных образовательных вебинаров, в том числе при поддержке ЮНЕСКО.

С заблокированного аккаунта 25 ноября и 2 декабря успешно прошли два бесплатных вебинара — «Практический фактчекинг» и «Как ИИ формирует новую реальность, стирая грань между правдой и фейком».

Их посетили более 700 человек со всего мира. Запланированные на 9 и 12 декабря семинары, которые также должны были привлечь широкую международную аудиторию, пришлось экстренно переносить на другие платформы.
