Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокировкой своих автомобилей. Сотни машин оказались заблокированы, сообщает РБК.

Фото иллюстративное

Авто не заводятся из-за блокировки штатной сигнализации через спутник.

«Связь отсутствует по всем моделям. Любой автомобиль может быть заблокирован. Обойти блокировку на сегодня можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором», — заявили в дилерском центре «Рольф». В компании допускают, что массовая блокировка машин в России могла быть не внештатным сбоем, а сознательным шагом.

По информации «Авто.ру», прежде всего блокировка затронула автомобили моделей Cayenne, Macan и Panamera, выпущенные до 2020 года.