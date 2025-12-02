20:05
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Техноблог

Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокировкой своих автомобилей

Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокировкой своих автомобилей. Сотни машин оказались заблокированы, сообщает РБК.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Авто не заводятся из-за блокировки штатной сигнализации через спутник.

«Связь отсутствует по всем моделям. Любой автомобиль может быть заблокирован. Обойти блокировку на сегодня можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором», — заявили в дилерском центре «Рольф». В компании допускают, что массовая блокировка машин в России могла быть не внештатным сбоем, а сознательным шагом.

По информации «Авто.ру», прежде всего блокировка затронула автомобили моделей Cayenne, Macan и Panamera, выпущенные до 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/353159/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны
В России частично введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
В Казахстане появится черный список мобильных телефонов
Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД
В Жогорку Кенеше просят разблокировать TikTok
Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok
В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
В России заблокировали доступ к мессенджеру Viber
Водители блокируют выезд у станции скорой помощи. Глава УПСМ дал поручения
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;заблокируют WhatsApp, если мессенджер не&nbsp;будет исполнять законы страны В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны
В&nbsp;смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
На&nbsp;госпортале &laquo;Түндүк&raquo; стал доступным электронный кадастровый план На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план
Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
2 декабря, вторник
19:44
Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокировкой своих автомобилей Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокир...
19:29
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке усилят профилактические мероприятия
19:27
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Он якобы знаком с главой ГКНБ
19:26
Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Итоги опроса
19:05
МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае