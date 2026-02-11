Власти приняли решение начать замедлять работу мессенджера в России, сообщает DW со ссылкой на РБК.

По словам источников РБК, частично ограничивать работу Telegram начнут уже с 10 февраля. Один из источников издания заявил, что меры уже принимаются.

Число жалоб на сбои в работе Telegram с 9 февраля продолжает расти, сейчас их стало более 11 тысяч, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.



В октябре Роскомнадзор сообщал, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp якобы для противодействия мошенникам. В январе член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов обвинил мессенджер в том, что тот «слишком медленно блокирует анонимные каналы», но заверил, что его полной блокировки не ожидается.

«Есть анонимные Telegram-каналы, которые пишут всякую ерунду, искажают факты. Видимо, не так оперативно эти каналы блокируются на территории России», — заявил Свинцов.