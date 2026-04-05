07:50
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Техноблог

В РФ депутат предложил переименовать Минцифры в Министерство цифровой деградации

Депутат Государственной думы Вячеслав Мархаев предложил переименовать Минцифры в «Министерство цифровой деградации».

«За последние два года вместо развития — блокировки и замедление трафика, вместо качественной связи — многодневные отключения в десятках регионов, вместо борьбы с угрозами — имитация активности и попустительство реальным опасностям. Мы наблюдаем, как страна скатывается к технологической деградации силами собственных чиновников», — написал он в своем мессенджере.

По его словам, глава ведомства гордится «белыми списками» из десятка сайтов, доступных во время отключений.

«Вы сначала ломаете инфраструктуру, потом даете людям крохи? Это деградация, а не развитие», — добавил Вячеслав Мархаев.

Он отметил, что основные усилия идут на замедление YouTube, блокировку Telegram и давление на соцсети, тогда как в отечественных экосистемах, например в Max, «криминал чувствует себя вольготно: телефонные мошенники, фишинг, продажа наркотиков, кол-центры».

Напомним, в РФ ранее были отключены популярные платформы и запрещены соцсети. А сейчас широко обсуждают планы властей заблокировать Telegram. Роскомнадзор эти данные не подтвердил, но и не опровергает.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/368997/
просмотров: 1847
Версия для печати
6 апреля, понедельник
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощуща...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета