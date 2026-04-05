В РФ депутат предложил переименовать Минцифры в Министерство цифровой деградации

Депутат Государственной думы Вячеслав Мархаев предложил переименовать Минцифры в «Министерство цифровой деградации».

«За последние два года вместо развития — блокировки и замедление трафика, вместо качественной связи — многодневные отключения в десятках регионов, вместо борьбы с угрозами — имитация активности и попустительство реальным опасностям. Мы наблюдаем, как страна скатывается к технологической деградации силами собственных чиновников», — написал он в своем мессенджере.

По его словам, глава ведомства гордится «белыми списками» из десятка сайтов, доступных во время отключений.

«Вы сначала ломаете инфраструктуру, потом даете людям крохи? Это деградация, а не развитие», — добавил Вячеслав Мархаев.

Он отметил, что основные усилия идут на замедление YouTube, блокировку Telegram и давление на соцсети, тогда как в отечественных экосистемах, например в Max, «криминал чувствует себя вольготно: телефонные мошенники, фишинг, продажа наркотиков, кол-центры».

Напомним, в РФ ранее были отключены популярные платформы и запрещены соцсети. А сейчас широко обсуждают планы властей заблокировать Telegram. Роскомнадзор эти данные не подтвердил, но и не опровергает.