Модераторы Telegram за сутки заблокировали более 200 тысяч групп и каналов

Telegram 15 февраля заблокировал 234 тысячи 945 групп и каналов. Об этом свидетельствуют данные модерации мессенджера.

Уровень новых блокировок оказался самым высоким с 23 января, когда модераторы забанили 300 тысяч 840 ресурсов.

С начала года Telegram заблокировал более 7,2 миллиона групп и каналов.

К началу декабря 2025 года Telegram заблокировал почти 40 миллионов групп и каналов, из них 894 тысячи 324 с материалами о насилии над детьми.

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024-го эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.