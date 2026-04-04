Техноблог

Telegram запускает «Цифровое сопротивление 2.0» и обещает усложнять трафик в РФ

Павел Дуров объявил о запуске «Цифрового сопротивления 2.0» и пообещал усложнять трафик, чтобы его было сложнее обнаруживать и блокировать.

Основатель платформы выступил с заявлением, в котором сообщил, что, несмотря на ограничения работы Telegram в России, ежедневно через VPN им все еще продолжают пользоваться 65 миллионов россиян.

По его словам, правительство годами пыталось запретить и VPN. Их попытки блокировки лишь спровоцировали масштабный сбой банковской системы — 3 апреля наличные на короткое время стали единственным способом оплаты по всей стране.

Павел Дуров заметил, что много лет назад Telegram запретили в Иране, с результатом, «похожим на Россию». По его словам, власти рассчитывали «на массовое использование своих мессенджеров с функцией слежки, но вместо этого получили массовое распространение VPN.

«Теперь к 50 миллионам участников цифрового сопротивления в Иране присоединились еще более 50 миллионов в России», — написал он.

Он также указал, что «вся страна теперь мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений». Тысячи людей создают VPN и прокси.

Напомним, в РФ широко обсуждают планы властей заблокировать Telegram. Роскомнадзор эти данные не подтвердил, но и не опровергает.
