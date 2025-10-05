К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) приведет к резкому росту энергопотребления мировых центров обработки данных, которые к 2035 году будут потреблять до 4,4 процента всей электроэнергии в мире. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков BloombergNEF.

Согласно отчету, объемы электроэнергии, необходимые для обучения и обслуживания нейросетей, в течение следующего десятилетия вырастут в четыре раза. Это сделает дата-центры одним из самых быстрорастущих потребителей электроэнергии в мире.

«Если бы дата-центры, обслуживающие ИИ, были страной, то к 2035 году они могли бы занять четвертое место в мире по уровню энергопотребления, уступив лишь Китаю, США и Индии», — отмечают аналитики.

Прогнозируемый объем потребления составит около 1600 тераватт-часов.

Основными драйверами роста называются два фактора: повышенная энергоемкость вычислений, необходимых для работы ИИ, и беспрецедентные масштабы обработки данных, которые многократно превышают нагрузки традиционных систем. При этом повышение энергоэффективности инфраструктуры, ожидаемое к 2030 году, не сможет компенсировать взрывной рост спроса на вычислительные мощности.

Наиболее ярко эта тенденция проявляется в США, которые останутся крупнейшим рынком центров обработки данных в мире. В ключевых штатах, таких как Вирджиния, Орегон и Техас, спрос на электроэнергию со стороны дата-центров уже опережает потребление со стороны электромобилей и водородной энергетики.

Как подчеркивается в исследовании, в краткосрочной перспективе растущие аппетиты ИИ-индустрии, вероятно, будут удовлетворяться за счет генерации на природном газе благодаря его доступности и гибкости. Однако в долгосрочной перспективе операторы ЦОД столкнутся с растущим давлением со стороны регуляторов, инвесторов и потребителей, требующих перехода на безуглеродные источники энергии.