В Финляндии тепло от дата-центров используют для отопления жилья

В Финляндии активно внедряют практику использования тепла, выделяемого дата-центрами, в системах централизованного теплоснабжения городов. Вода, нагретая при охлаждении серверов, направляется в городские тепловые сети, после чего по замкнутому циклу возвращается обратно в дата-центры.

Один из самых известных примеров — дата-центр Google в городе Хамина. По данным компании и муниципальных служб, он бесплатно обеспечивает теплом около двух тысяч домов, покрывая до 80 процентов потребностей городской системы теплоснабжения.

Аналогичный проект реализует Microsoft совместно с энергетическими компаниями в регионе Эспоо. Ожидается, что тепло от дата-центров будет обеспечивать до 40 процентов потребностей города, что эквивалентно отоплению примерно ста тысяч домов.

Такая модель позволяет снизить выбросы углекислого газа, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и повысить энергоэффективность городской инфраструктуры. Финляндия считается одной из стран-лидеров по внедрению подобных решений благодаря развитым сетям централизованного отопления и холодному климату.