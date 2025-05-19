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Техноблог

OpenAI построит в Абу-Даби дата-центр размером больше Монако

OpenAI построит в Абу-Даби дата-центр размером больше Монако. Компания готовится принять участие в создании масштабного кампуса дата-центров мощностью 5 гигаватт, сообщает издание TechCrunch.

Уточняется, что этот объект, в котором OpenAI выступит в качестве ключевого арендатора, может стать одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов, предназначенных для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Площадь комплекса достигнет впечатляющих 10 квадратных миль, что превышает размеры княжества Монако. Его энергопотребление будет эквивалентно пяти атомным реакторам, значительно превосходя существующие инфраструктурные объекты для ИИ, анонсированные OpenAI или ее конкурентами.

Проект в Объединенных Арабских Эмиратах разрабатывается в партнерстве с технологическим конгломератом G42 из Абу-Даби. Он является частью амбициозного проекта OpenAI под названием Stargate, анонсированного в январе. Цель Stargate — строительство по всему миру массивных дата-центров, оснащенных мощными компьютерными чипами для поддержки развития ИИ.

Реализация проекта происходит на фоне расширяющихся связей между США и ОАЭ в сфере искусственного интеллекта, которые формировались годами и вызвали некоторую обеспокоенность у отдельных американских законодателей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/329483/
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