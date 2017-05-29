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Общество

В Госкомитете не знали, что сайт Kattar.kg взломан

Глава Госкомитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршенбиев не смог прокомментировать ИА «24.kg» информацию о том, что правительственный портал электронных обращений kattar.kg взломали и база обращений граждан удалена.

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Напомним, более двух недель назад разработчик системы ГУ «Инфо-Система» при Госкомитете информационных технологий признался в этом, пообещав устранить последствия взлома в кратчайшие сроки.

В настоящее время правительственный портал до сих пор не работает.

Однако, что касается информационной безопасности при внедрении проекта «Таза коом», то представители Госкомитета сообщили, что для этой цели построят два дата-центра. Один станет основным, и группа высококлассных специалистов обеспечит информационную безопасность на киберпространстве.

Справка ИА «24.kg»: дата-центр (от англ. data center), или центр (хранения и) обработки данных (ЦОД/ЦХОД) — это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования.
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