Кабмин утвердил единые требования к госдата-центрам и облачным вычислениям

Кабинет министров Кыргызстана утвердил единые требования к государственным и муниципальным центрам обработки данных, а также к облачным вычислениям, предоставляемым для их инфраструктуры. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях формирования единых технических, организационных и правовых требований к работе государственных и муниципальных центров обработки данных и развитию цифровых технологических систем.

Требования утверждены в двух приложениях:

первое касается центров обработки данных как вида цифровых технологических систем;

второе — параметров облачных вычислений, используемых в их инфраструктуре.

В постановлении отмечается, что реализация новых требований будет осуществляться в пределах утвержденной штатной численности и бюджетных средств государственных органов и органов местного самоуправления, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству.

Одновременно признано утратившим силу постановление правительства от 31 декабря 2019 года, которым ранее утверждались требования к государственным центрам обработки данных и объединяющим их каналам связи.

Постановление вступит в силу 5 февраля 2026 года.