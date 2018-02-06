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Общество

В Кыргызстане открылся первый крупный дата-центр

В Кыргызстане сегодня открылся первый крупный дата-центр. Новый объект станет первым коммерческим центром обработки данных. Отмечается, что проектом занималась компания NSP. Профинансировал строительство дата-центра Российско-Кыргызский фонд развития.

Площадь дата-центра составляет 500 квадратных метров. Это позволяет разместить до 80 серверных стоек. Общая электрическая мощность объекта на сегодня составляет 300 киловатт. В будущем ее планируется увеличить до 500 киловатт. Подачу электроэнергии обеспечивают два независимых ввода и дизель-генератор. При строительстве дата-центра использовались технологии и оборудование французской компании Shneider Electric.

Дата-центр будет работать круглосуточно и предоставлять услуги размещения серверного и сетевого оборудования (colocation).

К дата-центру подведены оптические линии связи по двум независимым каналам. Обслуживает объект специальная команда сертифицированных инженеров с большим опытом работы.

В день открытия подписан и первый договор между NSP и кредитным бюро «Ишеним». Теперь все кредитные истории бюро будут храниться в этом дата-центре.

«Идея строительства дата-центра пояивилась два года назад. Много времени ушло на написание проекта, выбор участка, подготовку документов. Мы строили этот дата-центра с нуля. К счастью, РКФР откликнулся на наше предложение», — отметил директор NSP Эрмек Ниязов.
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