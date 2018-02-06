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Общество

Госструктуры Кыргызстана остро нуждаются в дата-центрах

«В госструктурах Кыргызстана есть острая потребность в сохранении своих данных и дата-центрах», — заявил сегодня председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов на открытии первого в республике крупного дата-центра.

По его словам, в министерствах много серверных комнат, которые они оснащают, пытаются соответствовать нормам. Но гораздо проще заключить договор с отдельным дата-центром и хранить данные там.

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«С этой точки зрения трудно переоценить то, что произошло сегодня с открытием первого дата-центра. Взяв курс на цифровую трансформацию, мы будем пользоваться такими услугами и будем строить свои ЦОД. Потихоньку, совместно с частным сектором, мы перейдем на цифровую трансформацию и превратим наши недостатки в возможности», — подчеркнул Нурбек Абасканов.

«Когда только возникла идея строительства центра обработки данных, то плохо представлялось, как это будет выглядеть. Мы долго обсуждали проект. Ведь нужно было, чтобы объект был подключен к двум источникам электроэнергии — «Чакан ГЭС» и «Северэлектро». Центр обработки данных построен по всем международным правилам. Бизнес и финансовые институты правильно и быстро оценивают такие проекты. Думаю, подобные идеи будут все более популярны в Кыргызстане», — заключил он.
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