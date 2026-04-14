Где в мире больше всего дата-центров и какое место занимает Кыргызстан

В мире стремительно растет число дата-центров на фоне развития искусственного интеллекта и облачных технологий. По данным Data Center Map, сегодня в 174 странах насчитывается уже 11 тысяч 288 таких объектов, и их количество продолжает увеличиваться.

Более трети всех дата-центров сосредоточено в США — 4 тысячи 148 объектов, что связано с развитым технологическим сектором страны и активной работой крупнейших игроков — Amazon, Google и Microsoft, которые инвестируют в облачную инфраструктуру и ИИ.

С большим отрывом на втором месте находится Великобритания — 515 дата-центров. Практически столько же объектов находится в Германии: 514.

Китай занял лишь четвертое место с 369 дата-центрами. Эксперты отмечают, что такая позиция может быть связана с особенностями формирования базы: информацию о своих объектах операторы добавляют самостоятельно, поэтому часть данных может отсутствовать.

Замыкает пятерку Франция — 345 дата-центров. Более 200 объектов также насчитывается в Бразилии, Италии, Японии, Австралии, Индии и Канаде. В России число дата-центров превысило 180.

В Казахстане зарегистрировано 15 дата-центров, в Узбекистане — 6.

Кыргызстан на этом фоне представлен значительно скромнее.

По данным Data Center Map, в стране зарегистрировано всего три дата-центра, два из них расположены в Бишкеке (это Datatime.kg и ProHost) и еще один в селе Лебединовка (NSP Company).

Согласно информации, предствленной на сайте Data Center Map, Datatime.kg — первый дата-центр уровня TIER III в Кыргызстане. Он обеспечивает надежное размещение серверов с круглосуточным мониторингом и высокой степенью безопасности.

Центр также предоставляет круглосуточную техническую поддержку. В компании работают опытные инженеры и строители, принимавшие участие в создании крупнейших дата-центров России.

ProHost Data Center предоставляет надежную инфраструктуру для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в защищенных серверных шкафах.

Обеспечивает бесперебойный интернет за счет независимых подключений к операторам и пропускной способности до 10 Гбит/с. При необходимости возможна организация прямого подключения к любому оператору связи в Кыргызстане для повышения надежности.

Компания NSP LLC управляет дата-центром в Лебединовке, предлагая услуги хостинга, VPS и корпоративные IT-решения. Объект является частью более широкого портфеля NSP, включающего системную интеграцию, энергоснабжение и консалтинг.

Компания сотрудничает с мировыми производителями, такими как Fujitsu, Cisco, Schneider Electric и SDMO. Инфраструктура поддерживает решения для динамических дата-центров, системы бесперебойного питания и интеллектуальные технологии зданий.

Дата-центр обслуживает клиентов в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

Что такое дата-центр и зачем он нужен Фото из интернета. Дата-центр Дата-центр (центр обработки данных, ЦОД) — специализированный объект, где размещаются серверы и сетевое оборудование для хранения, обработки и передачи информации. ЦОДы обеспечивают работу: интернет-сайтов и цифровых сервисов;

банковских систем и платежей;

государственных информационных платформ;

облачных технологий и систем обработки данных. В дата-центрах создаются условия для бесперебойной работы оборудования: используются системы охлаждения, резервного электропитания, защиты данных и круглосуточного мониторинга. Надежность дата-центров оценивается по международной классификации Tier (I–IV). Объекты уровня Tier III и выше обеспечивают высокую отказоустойчивость за счет резервирования ключевых систем. Дата-центры являются базовой инфраструктурой цифровой экономики и играют ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности данных.

Отдельно стоит отметить, что в Кыргызстане функционирует государственный центр обработки данных, построенный Национальным банком КР.

Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. На момент запуска он был единственным в Центральной Азии дата-центром, прошедшим международную сертификацию Uptime Institute.

Центр обеспечивает работу платежной системы страны и хранение критически важных финансовых данных.