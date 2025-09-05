00:04
В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra

Портал Smartprix опубликовал первые изображения муляжей будущей линейки смартфонов Samsung Galaxy S26, включая модели S26, S26 Edge и S26 Ultra. Они дают представление о возможном дизайне устройств, которые Samsung может представить в следующем году.

Smartprix
Фото Smartprix. В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra

Макеты указывают на заметные изменения в дизайне и новые особенности флагманской серии.

Одной из наиболее примечательных деталей является наличие колец на задних крышках всех трех моделей. Это предполагает, что Samsung может внедрить магниты для поддержки беспроводной зарядки Qi2 и магнитных аксессуаров. Это поставит линейку Galaxy S26 в один ряд с Pixel 10, который недавно принял тот же стандарт.

Муляж S26 Edge привлек особенное внимание. Его вытянутый модуль камеры объединяет вспышку и основные камеры в левой части, оставляя правую сторону корпуса пустой. Сходство с предполагаемым дизайном iPhone 17 Pro вызвало предположения о том, что Samsung намеренно движется к эстетическим решениям Apple. Это многие считают излишним, учитывая необычные пропорции.

А S26 Ultra выглядит крупнее, с приподнятой секцией камеры, в которой расположены три отдельных кольца объективов слева. Дополнительные модули, включая, возможно, телеобъектив, находятся справа, аналогично S25 Ultra. Также заметно, что углы S26 Ultra стали более скругленными по сравнению с S25 Ultra, практически совпадая с радиусом S26 Edge и S26.

S26, напротив, кажется более компактным, позиционируя себя как преемник базового S25. Его дизайн схож с S26 Ultra, за исключением меньшего количества дополнительных линз и датчиков справа.

Согласно утечке, Samsung представит серию Galaxy S26 в феврале 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/342299/
